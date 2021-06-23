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+36,6°C! Еще никогда в Беларуси не было так жарко в июне

В Беларуси новый температурный рекорд.

Никогда за истории метеонаблюдений в июне в Беларуси не фиксировалась такая жара, как сегодня в Октябрьском.

По состоянию на 17:10 воздух там прогрелся до +36,6 градусов. 

Это самая высокая температура в этом месяце за всю историю наблюдений — более 100 лет.


Кстати, теплее всего в 23 июня было в Березино в 1964 году — +35.6°C

Напомним, на 23-25 июня синоптики объявили красный уровень опасности из-за жары, так что ближайшие дни тоже обещают быть рекордными.
"Белорусский партизан"
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