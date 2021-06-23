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ICAO представит предварительный отчет по инциденту с самолетом Ryanair 25 июня

Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит предварительный отчет по ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске 25 июня, в пятницу. Об этом организация сообщила в Twitter.

На прошлой неделе ICAO заявила, что промежуточный отчет будет готов ориентировочно 23 июня.

Полный отчет с фактами и выводами будет представлен на следующей сессии Совета ICAO, которая начнется 13 сентября.

Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, изменил курс и сел в Минске. Согласно официальной версии Беларуси, минский аэропорт получил электронное письмо о бомбе на борту самолета. 

Беларуские диспетчеры сообщили экипажу, что в письме говорится, что в случае пересечения границы и посадки самолета в Вильнюсе он будет взорван, и настоятельно рекомендовали садиться в Минске. 

Самолет развернулся над Лидой, когда до границы с Литвой оставалось несколько десятков километров, и сел в минском аэропорту. После приземления были задержаны Роман Протасевич и София Сапега.
Источник: reform.by
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