Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по уголовному делу
Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 ст. Уголовного кодекса РБ
Как сообщают правозащитники, Следственный комитет отменил постановление о прекращении производства по ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") против переводчицы Ольги Калацкой.
Соответственно, она вновь подозреваемая по этой статье Уголовного кодекса.
Ольга Калацкая сейчас отбывает наказание в виде двух лет домашней химии за то, что во время одной из акций протеста она ударила сотрудника СТВ Григория Азаренка.
14:46 23/06/2021
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