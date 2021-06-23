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Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по уголовному делу

Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 ст. Уголовного кодекса РБ


Как сообщают правозащитники, Следственный комитет отменил постановление о прекращении производства по ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") против переводчицы Ольги Калацкой. 

Соответственно, она вновь подозреваемая по этой статье Уголовного кодекса.

Ольга Калацкая сейчас отбывает наказание в виде двух лет домашней химии за то, что во время одной из акций протеста она ударила сотрудника СТВ Григория Азаренка.
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