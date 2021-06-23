Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по уголовному делу





Ольги Калацкой. Как сообщают правозащитники, Следственный комитет отменил постановление о прекращении производства по ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") против переводчицы





Соответственно, она вновь подозреваемая по этой статье Уголовного кодекса.





Ольга Калацкая сейчас отбывает наказание в виде двух лет домашней химии за то, что во время одной из акций протеста она ударила сотрудника СТВ Григория Азаренка.