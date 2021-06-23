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Литва, держись! В Минск из Багдада прилетел двухпалубный Boeing 747

Сегодня в Минск прилетел двухпалубный Boeing 747 из Багдада.

Вместимость лайнера - до 660 пассажиров.


Напомним, что с мая Минск принимает 4 рейса из Багдада в неделю. Но до сегодняшнего дня общее количество пассажиров за неделю могло составить около 1000 человек. Сейчас же только одним рейсом может прилететь до 660 человек.

Как уже сообщалось ранее, по странному совпадению именно с мая в Литве резко возросло число нелегалов на границе в Беларусью. Там это связывают в первую очередь с рейсами из Багдада в Минск. Например, на днях только за сутки задержали 58 мигрантов - раньше примерно такое количество задерживали за год. А с начала года литовцы уже задержали на границе более 500 человек!
"Белорусский партизан"
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