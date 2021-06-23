Под Молодечно МАЗ врезался в электричку





На железнодорожном переезде деревни Красное Молодечненского районаутром 23 июня грузовик МАЗ врезался в электричку, которая ехала из Минска в Молодечно. Люди не пострадали, сообщает МЛЫН.BY





По предварительным данным, перед железнодорожным переездом у машины отказали тормоза, ручной тормоз также на сработал.





В результате повреждены последние три вагона электропоезда. После их осмотра электричка сразу продолжила движение и доехала до депо в Молодечно для более досконального досмотра.







