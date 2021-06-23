+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В интернете появился сайт-копия TUT.ВY

Авторы «нового» сайта утверждают, что его воскресила команда TUT.ВY. Однако редакция известного портала это отрицает и подчеркивает, что не имеем к нему никакого отношения.

TUT.ВY сейчас работает только в соцсетях.

Telegram — https://t.me/tutby_official

Facebook — https://www.facebook.com/tut.by

ВКонтакте — https://vk.com/tutby

Instagram — http://instagram.com/tutbylive

Viber — https://invite.viber.com/

Напомним, МВД Беларуси обратилось в Центральный районный суд Минска с требованием признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и соцсетей издания.

Республиканская экспертная комиссия пришла к выводу, что в представленных материалах Tut.by содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко», «осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении» и представителей власти. «Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни».

Заседание по заявлению МВД пройдет в Центральном районном суде Минска 24 июня.

По делу TUT.ВY задержаны 15 сотрудников портала. Среди них — гендиректор издания Людмила Чекина, главред Марина Золотова, журналисты Елена Толкачева, Ольга Лойко и другие сотрудники.
BAJ.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]