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Названы самые дорогие города мира - лидер вас удивит

Ашхабад признан самым дорогим городом мира для иностранцев. Почему так вышло, и кто еще в рейтинге?


Столица Туркменистана Ашхабад заняла первое место в рейтинге самых дорогих для проживания иностранцев городов мира, потеснив Гонконг, который лидировал в прошлом году. Третье место занял Бейрут, на четвертом - японская столица Токио, передает ВВС.

Этот рейтинг ежегодно составляется американской консалтинговой фирмой Mercer в помощь компаниям и правительствам всего мира, чтобы им легче было понять, сколько платить своим сотрудникам в том или ином городе.

При составлении рейтинга, охватившего 209 городов, компания учитывала множество параметров, включая стоимость жилья, транспорта и продуктов питания, а также провела оценку стоимости более 200 товаров и услуг.

Вот так выглядит первая десятка этого года:

1. Ашхабад
2. Гонконг
3. Бейрут
4. Токио
5. Цюрих
6. Шанхай
7. Сингапур
8. Женева
9. Пекин
10. Берн

Как видите, первые места в рейтинге поделили между собой в основном города в Швейцарии и на Дальнем Востоке. Большинство населенных пунктов в первой десятке - это деловые центры, где стремительный экономический рост привел к еще более стремительному росту стоимости жизни.

Ашхабад является скорее исключением из этого правила, и вот почему.

Как Ашхабад стал самым дорогим

Все дело в том, что непомерно высокая стоимость жизни для иностранных работников в Ашхабаде связана скорее не с ростом благосостояния города и страны, а с тяжелейшим экономическим кризисом.

Столица Туркменистана целенаправленно шла к такому "успеху" и со второго места, занимаемого в прошлом году, благодаря стойкому росту инфляции, уверенно переместилась на верхнюю строчку рейтинга.

Несмотря на огромные запасы природного газа, Туркменистан с его авторитарным стилем правления никак не может преодолеть экономический кризис, который уже привел к обнищанию значительной части населения.

Экономика страны практически полностью зависит от газа, который экспортируется в Россию, однако резкое падение цен на природный газ в 2014 году привело к сильной инфляции и как результат - росту цен на продукты питания и многие предметы первой необходимости. 

"С 2016 года все сильнее стала ощущаться нехватка субсидированного продовольствия, люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы купить продукты по доступным ценам, но часто им приходится уходить с пустыми руками", - говорится в недавнем докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Бейрут: еще одно экономико-географическое исключение

Бейрут тоже можно назвать исключением из правил: за год он совершил рывок с 45-го на 3-е место, при этом не следует забывать, что стоимость жизни для иностранных работников - не самый лучший показатель, ведь далеко не все работодатели будут рады платить своим сотрудникам лишние деньги просто за то, что им придется жить в дорогих городах.

Mercer списывает такой взлет столицы Ливана в рейтинге на политический хаос, воцарившийся в стране, и обширный и затяжной экономический спад.

Пандемия коронавируса и мощнейший взрыв в порту Бейрута в прошлом году также сыграли свою роль, усугубив экономическое положение и вызвав новый виток инфляции.

Швейцарская надежность и китайское процветание

Сразу три швейцарских города попали в первую десятку, подтвердив аксиому о том, что в Швейцарии все очень недешево.

Один из самых дорогих городов Китая, Шанхай, поднялся на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Попала в десятку и китайская столица Пекин.

Островное государство-город Сингапур, известный своим процветающим финансовым сектором, занял седьмую строчку в рейтинге.

Лондон оказался на 18-м месте, поднявшись на одну строчку, других британских городов в первой сотне нет, зато на 121-м месте оказался Бирмингем, "подорожавший" на восемь позиций.

А что Россия?

Российские города также фигурируют в рейтинге: Москва, которая в списке самых дорогих городов Европы стоит на пятом месте, для иностранцев оказалась не такой уж дорогой - она на 21-й позиции. Санкт-Петербург для иностранных работников еще привлекательнее - он на 59-й строчке. 

Попали в список и столицы бывших союзных республик: Киев - на 106-м месте, Рига - на 113-м, Таллинн - на 146-м месте, остальные распределились от 157 и далее по списку.

На фоне снижения курса доллара по отношению к евро города Европы в целом выглядят более дорогими, чем города Нового Света. К примеру, Нью-Йорк вылетел из десятки, а Париж, напротив, поднялся с 50-го на 33-е место.

Список замыкают Тбилиси (207), Лусака (столица Замбии, 208) и Бишкек.
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