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В Беларуси сокращен перечень тех, кто может быть учредителем СМИ

Учредителями СМИ в Беларуси в течение 3-х лет не смогут выступать владельцы интернет-ресурсов или сетевых изданий, в отношении которых принято решение об ограничении доступа, сообщила журналистам начальник управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Министерства информации Беларуси Виктория Мелешко. Изменения в законы о СМИ вступают в силу с 26 июня.



“Расширен перечень субъектов хозяйствования, которые не могут выступать в качестве учредителей СМИ. В частности, пишет Смартпресс, к этой категории отнесены владельцы интернет-ресурсов, в отношении которых принято решение об ограничении доступа.  Это ограничение будет действовать 3 года, в течение которых нельзя будет зарегистрировать СМИ. Кроме того, невозможно будет выступать в качестве учредителя юридическим и физическим лицам, которые в свое время выступали учредителем СМИ, в отношении которого исключительно судом принято решение о прекращении выпуска. Срок так сказать невозможности обращения в Миниформ за регистрацией - 5 лет”, - пояснила Мелешко.  

Также в течение 5 лет не смогут зарегистрировать СМИ в Беларуси юридические и физические лица, ранее выступавшие в качестве участника или создателя организации, признанной экстремистской.

Изменится и название должности руководителя СМИ - с 26 июня оно будет звучать как “главный редактор средства массовой информации”.

В Мининформе напомнили, что редакции СМИ обязаны не допускать распространения информации, которую в стране запрещают распространять. А журналисты не должны распространять недостоверные сведения, которые могут причинить вред государственным, общественным интересам или репутации отдельных людей.
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