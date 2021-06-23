Экс-председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин. Фото Сергея Серебро





На сайте открытого акционерного общества директором теперь значится Зарянкин Вадим Владимирович. На этой должности он сменил 73-летнего Юрия Галыкина, который руководил объединением, подчиняющимся Главному управлению торговли и услуг Витебского облисполкома, еще с 2000 года.





2020 год при Галкине ОАО «Объединение «Лотос» завершило с чистой прибылью в 53 000 рублей. 24 000 рублей выплатили на дивиденды, еще 1000 рублей положили в инвестфонд.





Судя по записям в реестре, Вадим Зарянкин был назначен на новую должность 1 апреля 2021 года, т.е. спустя два месяца после ухода с поста мэра. По крайней мере, этим числом датируется уведомление о назначении (замене) руководителя ОАО «Объединение «Лотос», пишет сайт Народные новости Витебска.





Напомним, что Вадим Зарянкин руководил Витебском ровно год. Покинул пост после того, как два его сына были задержаны на протестах в Минске.





После его ухода кресло мэра оставалось вакантным четыре с половиной месяца, недавно председателем Витебского горисполкома Лукашенко назначил Николая Орлова.