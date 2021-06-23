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Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей до 27 августа

Соучредителю изданий KYKY.org и TheVillage Belarus, владельцу рекламного агентства Vondel/Hepta Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей до 27 августа. Об этом в Facebook написала его жена Надежда Зеленкова. Проверку в компании Василевича продлили до 18 октября.

Александр Василевич / Еврорадио​

Надежда Зеленковича передала от Александра Василевича "душный, жаркий и горячий привет". "Здесь мало что знаешь и понимаешь, но знаю точно, что друзей у меня и хороших людей вокруг гораздо больше, чем я думал и мог ожидать, — пишет он. — Всем большое спасибо. Я вас очень люблю и ценю. Это приносит тепло в мое сердце, хотя в СИЗО и так жарко)))", передает Еврорадио.

Политзаключенный находится за решеткой с июля 2020 года. В заключении он переболел COVID-19.

На видео — Александр Василевич в эфире Еврорадио в августе 2018-го.
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