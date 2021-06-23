Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей до 27 августа

Соучредителю изданий KYKY.org и TheVillage Belarus, владельцу рекламного агентства Vondel/Hepta Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей до 27 августа. Об этом в Facebook написала его жена Надежда Зеленкова. Проверку в компании Василевича продлили до 18 октября.