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Starlink Илона Маска планирует покрыть интернетом всю планету уже к сентябрю

Глава SpaceX Илон Маск рассчитывает покрыть всю планету своим спутниковым интернетом Starlink примерно к сентябрю, после чего компании еще нужно будет получить разрешения регулирующих органов, сообщает Reuters.


"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет постоянный глобальный охват, так что это должно быть в сентябре", – сказала президент SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции Macquarie Group, добавив, что компании потребуется разрешения регуляторов разных стран.

По словам Шотвел, Starlink планирует развернуть в общей сложности 12 000 спутников общей стоимостью примерно $10 млрд. В настоящее время, по словам Шотвелл, компания проводит бета-тестирование Starlink в 11 странах.

Первые тесты интернета StarLink от Илона Маска начались в ноябре 2020 года. Первые пользовали рассказали об отличной связи даже в непогоду. 
В мае сообщалось, что Starlink хочет подключить 500 000 пользователей к сети.
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