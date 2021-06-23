



"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет постоянный глобальный охват, так что это должно быть в сентябре", – сказала президент SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции Macquarie Group, добавив, что компании потребуется разрешения регуляторов разных стран.





По словам Шотвел, Starlink планирует развернуть в общей сложности 12 000 спутников общей стоимостью примерно $10 млрд. В настоящее время, по словам Шотвелл, компания проводит бета-тестирование Starlink в 11 странах.





Первые тесты интернета StarLink от Илона Маска начались в ноябре 2020 года. Первые пользовали рассказали об отличной связи даже в непогоду.

В мае сообщалось, что Starlink хочет подключить 500 000 пользователей к сети.