Минюст рассказал, как белорусы могут быстро проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов
С 15 июля в Беларуси вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам исполнительного производства.
Фото: vodi.su
Министерство юстиции порекомендовало способ быстро проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов.
В ведомстве уточнили, пишет blizko.by, что с 15 июля базовое правило определения размера принудительного сбора не изменится, но устанавливается его минимальный предел вне зависимости от суммы задолженности по исполнительному документу. Соответствующее сообщение можно найти на официальной странице ведомства в Facebook.
Скриншот с сайта Министерства юстиции
Чтобы избежать лишних финансовых затрат, связанных с уплатой принудительного сбора, можно проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов у физических и юридических лиц на территории Беларуси онлайн на сайте Министерства юстиции.
Источник: Арсений Семенов
08:22 23/06/2021
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