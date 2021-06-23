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Минюст рассказал, как белорусы могут быстро проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов

С 15 июля в Беларуси вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам исполнительного производства.

Фото: vodi.su

Министерство юстиции порекомендовало способ быстро проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов.
 
В ведомстве уточнили, пишет blizko.by, что с 15 июля базовое правило определения размера принудительного сбора не изменится, но устанавливается его минимальный предел вне зависимости от суммы задолженности по исполнительному документу. Соответствующее сообщение можно найти на официальной странице ведомства в Facebook.

 
Скриншот с сайта Министерства юстиции
 
Чтобы избежать лишних финансовых затрат, связанных с уплатой принудительного сбора, можно проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов у физических и юридических лиц на территории Беларуси онлайн на сайте Министерства юстиции.


 
Источник: Арсений Семенов
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