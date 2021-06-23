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В Бресте вынесен приговор за убийство годовалого ребенка

Брестский областной суд 22 июня вынес приговор по уголовному делу об убийстве годовалого ребенка, сообщает пресс-служба суда.


Судом установлено, что обвиняемый М. 1997 года рождения был четырежды судим. Он был приговорен к домашней «химии», но не раз без уважительных причин не являлся для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию ОВД, употреблял алкоголь, отсутствовал по месту жительства – т. е. нарушал правила.

А 10 декабря прошлого года он умышленно и с особой жестокостью убил ребенка 2019 года рождения: нанес не меньше 11 ударов руками по голове и телу, а также по конечностям, причинив не менее 30 телесных повреждений. Ребенок погиб.

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Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в уклонении осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью.

По совокупности приговоров путем частичного сложения наказания, назначенного по предыдущему приговору, с вновь назначенным наказанием обвиняемому М. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
"Брестская газета"
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