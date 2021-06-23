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Разработчик, который срезал ленточки, сделал «антисанкционную» соцсеть

Участник провластных акций «За Беларусь», веб-разработчик Демид Горбацевич, который в прошлом году срезал бело-красно-белые ленточки и закрашивал стену в Каскаде, сделал собственную соцсеть — «антисанкционную», «чтобы ни от кого не зависеть». Об этом он сообщил у себя в линкедине.


Соцсеть называется Avangardist. Демид характеризует её как «народную»: «не потому, что в ней уже зарегистрировалось самое большое количество пользователей, а потому, пишет dev.by, что ей управляет народ, и более демократичной социальной сети нет», — пишет разработчик.

По словам Демида, Avangardist «ставит своей целью не коммерциализацию (продажу трафика пользователей), а решение локальных и глобальных проблем, реализацию проектов в тесной связи с государством, обществом и другими общественными институтами». Разработчик уверен, что в перспективе Avangardist вырастет во «всемирную народную социальную сеть».

У соцсети уже есть несколько пользователей. Они постят фотоотчёты с провластных акций с флагами и членскими билетами объединения «Патриоты Беларуси», клипы «За Беларусь» и видео, например, с творческого вечера Геннадия Давыдько, а также просто личные фото. Максимальное количество лайков под постами — 10.

Кстати, недавно c инициативой создания соцсети «от Бреста до Владивостока» выступил чиновник Александр Плащинский. Он написал резидентам ПВТ письмо на 33 листа с просьбой оказать содействие «инновационному проекту». 
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