



Соцсеть называется Avangardist. Демид характеризует её как «народную»: «не потому, что в ней уже зарегистрировалось самое большое количество пользователей, а потому, пишет dev.by, что ей управляет народ, и более демократичной социальной сети нет», — пишет разработчик.





По словам Демида, Avangardist «ставит своей целью не коммерциализацию (продажу трафика пользователей), а решение локальных и глобальных проблем, реализацию проектов в тесной связи с государством, обществом и другими общественными институтами». Разработчик уверен, что в перспективе Avangardist вырастет во «всемирную народную социальную сеть».





У соцсети уже есть несколько пользователей. Они постят фотоотчёты с провластных акций с флагами и членскими билетами объединения «Патриоты Беларуси», клипы «За Беларусь» и видео, например, с творческого вечера Геннадия Давыдько, а также просто личные фото. Максимальное количество лайков под постами — 10.





Кстати, недавно c инициативой создания соцсети «от Бреста до Владивостока» выступил чиновник Александр Плащинский. Он написал резидентам ПВТ письмо на 33 листа с просьбой оказать содействие «инновационному проекту».











