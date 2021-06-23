Как менялся спрос на медиков в Беларуси?

Поэтому в честь профессионального праздника медиков, Исследовательский центр rabota.by решил узнать, пишет Thinktanks.by, менялся ли спрос на специалистов в профессиональной области «Медицина, фармацевтика» за последние годы и какие заработные платы предлагают специалистам в зависимости от специализации.





Резюме также не стоят на месте: в январе-мае текущего года количество резюме увеличилось на 4% в сравнении с прошлым.





В профессиональной области «Медицина, фармацевтика» на одну вакансию в среднем приходится около 3,6 резюме. Этот показатель ниже, чем общий по рынку труда: за январь-май средняя конкуренция по общему рынку труда находится на уровне 7,5 резюме на одну вакансию.





Практически поровну разделились вакансии для специалистов без опыта работы и с опытом от 1 года до 3-х лет.





В то же время большинство специалистов в поиске имеют опыт работы свыше 6-ти лет, наименьшее количество резюме от соискателей - без опыта работы (всего лишь 7,3%).





На основании опубликованных вакансий специалисты Исследовательского центра rabota.by выделили наиболее популярные специализации в профессиональной области «Медицина, фармацевтика»:





Врачи различных специализаций;

Медицинская сестра;

Фармацевт-провизор;

Медицинский представитель;

Ветеринарный врач.





С 2018 года их доля практически не изменялась от периода к периоду. Можно отметить небольшой и плавный рост количества вакансий для врачей и медицинских сестер. Предложения для медицинских представителей и ветеринарных врачей плавно снижались за последние годы.





По направлению «Врачи различных специальностей» наиболее распространены вакансии для таких специалистов, как:





Врач ультразвуковой диагностики;

Врач-косметолог;

Врач-невролог;

Врач-офтальмолог;

Врач-терапевт.





Зарплатные ожидания соискателей и предложения работодателей





Специалисты Исследовательского центра rabota.by также проанализировали зарплатные ожидания соискателей и работодателей по ряду профессий.





Так, к примеру, минимальные ожидания соискателей в профобласти «Медицина, фармацевтика» начинаются от 600 белорусских рублей, тогда как предложения от работодателей – от 520 BYN.





Максимальные ожидания соискателей (доходят до 5 250 BYN) не совпадают с максимальными предложениями от работодателей – на уровне 3 тысяч белорусских рублей по ряду специальностей.





Медианное (среднее) значение заработной платы – величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готова платить меньше указанной величины.





Что происходило с вакансиями и резюме?





С 2018 года наблюдается постепенный рост количества вакансий для специалистов в профессиональной области «Медицина, фармацевтика». Так, в период с января по май 2021 года появилось около 4 тысяч предложений для медиков, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. И по итогам прошедших 5 месяцев эта сфера занимает 3,3% от всех опубликованных вакансий на сайте rabota.by