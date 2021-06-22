39% россиян считают советского диктатора Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в мировой истории, а 30% — идеолога СССР Владимира Ленина , пишет gazeta.ua/





В то же время только 15% опрошенных дали такое звание президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют данные социологического исследования Левада-Центра.





Последний раз такой опрос там проводили в 2017 году. С тех пор признание Сталина возросло с 38% до 39%. Также среди лидеров этого года есть писатель Александр Пушкин (23%), царь и император Петр I (19%) и космонавт Юрий Гагарин (13%).





Больше всего рейтинг упал у действующего президента России Владимира Путина. В 2017 году его называли в списке величайших 34% россиян, а в 2021 году — только 15%.



