По словам местной жительницы Лилии Брониславовны, в больнице сейчас много ее односельчан разного возраста. Один человек уже несколько дней лежит под аппаратом ИВЛ, а сегодня снова привезли из Хотыничей. А в деревне с подтвержденным диагнозом COVID-19 еще много людей находятся дома.





— Ужас что творится. В Хотыничах болеют семьями. В Барановичи каждый день «скорые» возили людей. Я сама лежу с мужем в больнице в Барановичах. И хочу людям сказать: если появятся такие симптомы, как температура, кашель, – сразу обращайтесь к врачу. Ни в коем случае не затягивайте болезнь, — рассказала «Ганцавіцкаму часу» жительница Хотыничей Лилия Козак.





Со слов местных жителей, Хотыничская участковая больница, рассчитанная на 25 коек, закрыта с первого июня, врач сейчас на больничном. В амбулатории ведет прием приезжий врач, которая не смогла ничего пояснить о вспышке коронавируса в деревне.





Главный врач Ганцевичской ЦРБ Вадим Сошко сказал, что в целом по району ситуация по коронавирусу контролируемая.





— Везде идет снижение, кроме Хотыничей. Там наблюдается рост, но он контролируемый, – заверил Вадим Владимирович.





По его словам, выяснять, кто стал источником заражения, нет смысла, потому что везде проходят массовые мероприятия и люди сами забывают про профилактические меры. Главврач пояснил, что больница закрыта на ремонт. По его словам, ремонт проводится каждый год. Следующей закроют больницу в Мальковичах. Медперсонал в отпуске.





Главный санитарный врач Ганцевичского района Максим Повх рассказал, что люди болеют ковидом не только в Хотыничах, но цифры по заболеваемости в районе он не назвал. Руководитель санитарной службы сказал, что пациентов с коронавирусом отвозят на лечение в Барановичи.





Ганцевичская ЦРБ считается чистой зоной. По его словам, люди сами виноваты в этой ситуации, потому что забыли о мерах профилактики: не пользуются масками и антисептиком.





— Меня также поражает, что люди не идут прививаться. В районе уже привиты более 1800 человек. От прививки никто не умер. В других странах люди стоят в очереди за прививками, а у нас отказываются, – констатировал Максим Повх.





По его словам, вакцинация эффективна и, чтобы не болеть, нужно прививаться. В Ганцевичах есть в наличии вакцина «Спутник V».



