Выше +35°С зафиксировали метеостанции в Беларуси
В Беларуси к вечеру 22 июня на 3-х метеостанциях страны столбики термометров поднялись выше 35-ти градусов, сообщает телеграм-канал “Надвор’е”.
Все они находятся в Гомельской области.
На сайте Белгидромета сказано, что качество воздуха в Минске соответствует норме, а вот в Гомеле, Жлобине и Могилеве зафиксировано превышение содержания в атмосфере твердых частиц.
Также из-за жары, по данным Минлесхоза, уже в 43-х районах страны введены запреты и ограничения на посещения лесов. Большинство - в Гомельской и Гродненской областях, пишет smartpress.by
19:32 22/06/2021
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