Выше +35°С зафиксировали метеостанции в Беларуси

Все они находятся в Гомельской области.





На сайте Белгидромета сказано, что качество воздуха в Минске соответствует норме, а вот в Гомеле, Жлобине и Могилеве зафиксировано превышение содержания в атмосфере твердых частиц.





Также из-за жары, по данным Минлесхоза, уже в 43-х районах страны введены запреты и ограничения на посещения лесов. Большинство - в Гомельской и Гродненской областях, пишет smartpress.by



