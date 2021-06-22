Милиция опровергает информацию о применении газа при задержании семьи в Минске
Милиция опровергает информацию о применении газа при задержании семьи в минском микрорайоне Серебрянка.
"В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз некоторые источники сообщают о задержании семьи в микрорайоне Серебрянка. Исходя из статьи, при задержании мужчины, находящегося в квартире, сотрудники милиции специально применили газ через дверной глазок", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома во вторник. Его цитирует interfax.by
"Газ сотрудники милиции не применяли", - подчеркнуто в сообщении.
Отмечено, что к административной ответственности привлечено двое человек.
19:13 22/06/2021
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