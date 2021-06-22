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Милиция опровергает информацию о применении газа при задержании семьи в Минске

Милиция опровергает информацию о применении газа при задержании семьи в минском микрорайоне Серебрянка.

"В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз некоторые источники сообщают о задержании семьи в микрорайоне Серебрянка. Исходя из статьи, при задержании мужчины, находящегося в квартире, сотрудники милиции специально применили газ через дверной глазок", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома во вторник. Его цитирует interfax.by

"Газ сотрудники милиции не применяли", - подчеркнуто в сообщении. 

Отмечено, что к административной ответственности привлечено двое человек.
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