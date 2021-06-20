Задержаниями и арестами граждан России в Беларуси никого не удивить. 33 бойца частной военной компании (ЧВК) Вагнера, российские журналисты, освещавшие протесты, и подруга основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича София Сапега, которую обвиняют в организации массовых беспорядков, — это лишь самые известные эпизоды, вызвавшие резонанс. Может показаться, что это симптомы кризиса, который поразил отношения двух стран в последнее время, однако это не так.





Несмотря на наличие Минского соглашения о правовой помощи от 1993 года и общего пространства Союзного государства, России зачастую приходилось вмешиваться в такие ситуации на высшем дипломатическом уровне, чтобы защитить своих граждан от преследования. Иногда это удавалось, и дело заканчивалось выдворением из страны с запретом на въезд в Беларусь. А иногда граждане России получали реальные тюремные сроки. Причем зачастую это зависело от градуса российско-белорусских отношений. И в случае их охлаждения россияне становились заложниками политических конфликтов Минска и Москвы. Самые яркие истории задержанных в Беларуси российских граждан — в галерее «Ленты.ру».





В апреле 2005 года в Минске во время несанкционированной акции оппозиции «Чернобыльский шлях» были задержаны 26 человек, в том числе 14 россиян и пятеро украинцев. Все они попали под административный арест, часть задержанных объявила голодовку.





Российская и украинская пресса запестрила заголовками о жестком разгоне акции и арестах ее участников. На этом фоне посол России в Беларуси Александр Блохин попросил смягчить наказание задержанным. Спустя четыре дня всех россиян освободили из спецприемника: Минский городской суд учел, что задержанные россияне впервые привлекались к ответственности на территории страны.





Министерство иностранных дел (МИД) Беларуси назвал недопустимой попытку использовать ситуацию в политических целях. В ведомстве подчеркнули, что «прикрытие "журналистским иммунитетом" без соответствующей аккредитации в стране пребывания, а тем более необоснованное и документально не подтвержденное обвинение белорусских правоохранительных органов в противоправных действиях в отношении этих граждан, не могут быть приняты в качестве весомых аргументов».

В марте 2006 года сотрудники КГБ задержали в Гомеле троих россиян, приехавших в качестве наблюдателей на президентские выборы: двух членов партии «Яблоко» и представителя движения «Наш выбор». Сразу после этого посол России в Беларуси Александр Суриков посоветовал согражданам не принимать участие в предвыборных акциях в Минске. «Недопустимо нарушать законодательство другой страны, тем более дружественной», — сказал он.





На следующий день россиян выслали из страны. Зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал это «крайне недружественной акцией» по отношению к России. «Почему депортированы граждане РФ, имеющие право беспрепятственного въезда по соглашению с Беларусью и не совершавшие никаких преступлений?» — сказал Митрохин.





Екатерина Винокурова, фото ТАСС





Но аналогичная история повторилась в июле. Активисты молодежного движения «Оборона» провели в Минске акцию с требованием прекратить поддержку Лукашенко, снова победившего на выборах. Николай Зборошенко и Екатерина Винокурова развернули у посольства России растяжку со словами «Луке — пожизненное!» За это Винокурова отсидела 10 суток в СИЗО. Ей на пять лет запретили въезд в Беларусь. Зборошенко отбыл 15-суточный арест, во время которого он объявил голодовку. После освобождения их депортировали.В августе 2009 года в Минске задержали съемочную группу программы «ЧП» телеканала НТВ. Корреспондента Алексея Малкова и оператора Юрия Бабенко депортировали за отсутствие аккредитации от МИД Беларуси. Они снимали документальный фильм о пропавших в 1999 году белорусских политиках — общественном деятеле Анатолии Красовском, экс-главе МВД Юрии Захаренко и экс-председателе ЦИК Викторе Гончаре. В 2000 году пропал также телеоператор российского канала ОРТ Дмитрий Завадский.





В ночь на 15 августа Малков и Бабенко заканчивали свою командировку и собирались отправиться в Москву. Однако незадолго до отъезда сотрудники правоохранительных органов в штатском вывели журналистов из номера отеля, посадили их в минивэн, отвезли в лес, где изъяли кассеты, SIM-карты, допросили, а затем доставили в Оршу и посадили на поезд до Москвы. Тогда многие медиа-эксперты усмотрели в произошедшем политический подтекст, поскольку журналисты НТВ не занимались подготовкой информационного сюжета, а снимали фильм на нежелательную тему. В декабре 2010 года в Минске прошли массовые протесты после победы Лукашенко на очередных выборах. Группа недовольных стала ломиться в здание правительства, в итоге митинг разогнал ОМОН. Всего были задержаны более 600 человек, среди них оказались и 11 российских граждан, в том числе журналист Александр Астафьев.





Посол России в Беларуси Александр Суриков назвал действия правоохранителей обоснованными, так как митинг не был санкционирован, и его участники являются нарушителями. По его словам, российская сторона помогает соотечественникам добиваться пересмотра их дел в судах, но не будет требовать досрочного освобождения или отмены приговора.





В итоге из 11 россиян восемь были отпущены досрочно. Еще двое — Артем Бреус и Иван Гапонов — вновь были задержаны, но уже в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. Их приговорили к выплате крупного штрафа. Многие эксперты тогда сошлись во мнении, что Бреус и Гапонов стали жертвами политического конфликта между Беларусью и Россией, который разворачивался из-за спорного вопроса цен на нефть. В конце лета 2013 года в Минске арестовали гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Он находился в стране по приглашению премьера Беларуси Михаила Мясниковича. Бизнесмена обвинили в попытке захватить контроль над каналами сбыта калия. Арест взорвал новостные ленты и стал самым ярким эпизодом короткой, но яростной «калийной войны».





Она началась после отказа «Уралкалия» продавать свою продукцию через Белорусскую калийную компанию — совместное предприятие с «Беларуськалием». Решение повлекло за собой распад картеля, которому удавалось поддерживать высокие цены на калий. В итоге акции предприятий отрасли рухнули по всему миру. «Беларуськалию» пришлось резко сократить производство. Ущерб, нанесенный «Уралкалием», оценили в 100 миллионов долларов.





Генеральный директор российской компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер, фото: Евгений Биятов / РИА Новости





Баумгертнер провел два месяца под арестом, первый из которых — в шестиметровой одиночной камере. Тогда же предпринимателя заочно арестовал и Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета России. На этом основании топ-менеджера экстрадировали на родину и отправили под домашний арест, а в сентябре 2014 года освободили под залог в 15 миллионов рублей. В конце 2013 года совет директоров «Уралкалия» освободил Баумгертнера от обязанностей гендиректора, а в 2014 году он покинул и состав совета.





Момент задержания россиян в санатории под Минском в июле 2020 года Фото: Belarusian KGB / State TV and Radio Company of Belarus / AP





29 июля 2020 года в Беларуси по личному распоряжению Лукашенко задержали сотрудников ЧВК Вагнера, 33 россиянина. Их обвинили в подготовке диверсий на грядущих президентских выборах. Также наемников связывали с уголовным делом против несостоявшегося кандидата в президенты Беларуси блогера Сергея Тихановского. «Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — заявил тогда Лукашенко.





В Кремле заявили, что пребывание россиян в Беларуси никак не связано с выборами — они следовали транзитом в другую страну. Тогда Офис генерального прокурора Украины обратился к Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных: утверждалось, что девять из них — граждане Украины, которые якобы участвовали в боевых действиях в Донбассе. Но Минск передал почти всех задержанных Москве, кроме одного гражданина Беларуси.





Украинские СМИ позже , что прибытие «вагнеровцев» в Беларусь было частью спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). После взлета самолета с наемниками из Минска предполагалось посадить его под надуманным предлогом в Киеве, а затем провести задержания. Спецоперация якобы провалилась из-за утечки информации. В СБУ эту версию опровергли, но тут экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно он инициировал спецоперацию еще в 2018 году — якобы эти лица причастны к авиакатастрофе малайзийского Boeing в Донбассе. Порошенко назвал ее срыв госизменой и пообещал добиться наказания для виновных.

Массовые задержания коснулись и российских журналистов, работавших в Беларуси во время протестов после победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа 2020 года. Только в первые дни силовики задержали почти 50 сотрудников СМИ, в том числе российских. Послу Дмитрию Мезенцеву пришлось лично звонить министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, чтобы освободить россиян.





После задержаний все журналисты пропадали на несколько часов, кого-то избивали. В частности, так было с российскими журналистами Максимом Солоповым и Никитой Телиженко. Последний написал репортаж, где рассказал, как его и других задержанных избивали силовики. По словам россиянина, милиционеры били его не так сильно, как других, когда узнавали о гражданстве РФ. Силовики повторяли, что не допустят «второй Украины» или вхождения Беларуси в состав России.





Многих работников СМИ лишили аккредитации после освобождения или депортировали из страны. В основном задержания объясняли проверкой документов или нарушением законодательства. МИД России реагировал сдержанно и призывал журналистов соблюдать законы. В конце мая 2021 года в Белоруссии задержали 20-летнего россиянина Егора Дудникова. По словам его матери, Егор переехал к своей девушке в Беларусь год назад, зарабатывал озвучкой рекламных роликов, видеоигр и мультфильмов. Правоохранители сочли его администратором одного из оппозиционных Telegram-каналов.





Дудникову предъявили обвинение по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. Он смог через своего адвоката записку из СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ), в которой рассказал о пытках, избиениях и угрозе убийством со стороны силовиков. По словам Дудникова, его били ногами в грудь, угрожали взять в заложники возлюбленную, а также обещали, что отвезут в лес и закопают заживо.





«Психолог или психотерапевт не приходят, хотя я пишу заявления через день. У меня сильные головные боли, бессонница, приступы панического страха. Зуб болит, и еда очень плохая. Катастрофически не хватает витаминов и нормальной человеческой еды», —писал Дудников. Он добавил, что сидел в СИЗО КГБ вместе с бывшим соперником Лукашенко на выборах, банкиром Виктором Бабарико и лидером партии «Белорусский народный фронт» Григорием Костусевым. Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов пообещал, что российскому гражданину будет оказана консульская помощь.









В мае также задержали 23-летнюю россиянку Софию Сапегу. Она летела на борту самолета Ryanair вместе с оппозиционером, экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Сначала ее подозревали в участии в массовых беспорядках, однако почти сразу она стала обвиняемой по другому делу — о разжигании социальной вражды.





Вскоре после задержания появилось видео, на котором девушка призналась в администрировании канала «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные силовиков. Отец задержанной россиянки Андрей Сапега к Лукашенко и попросил о милосердии: «Хватит жестокостей. В последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте и не с тем человеком», — сказал он и добавил, что во время белорусских протестов его дочь находилась в Литве. Он попросил Лукашенко не ломать судьбу «маленькой девочке, которая только начинает жить».





Сама София пыталась обжаловать задержание, однако суд ей отказал. Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов отметил, что «каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила». Он подчеркнул, что «уровень контактов» по этому вопросу между Беларусью и Россией «очень высокий». Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что в скором времени ситуация вокруг российских граждан в Минске будет разрешена.







