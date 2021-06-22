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ЖАРА! В стране объявлен красный уровень опасности

В Беларуси на ближайшие дни объявлен максимальный уровень опасности из-за жары.


Красный уровень опасности из-за жары объявлен на 23-25 июня, температура воздуха в некоторых районах страны прогреется до +36°С, сообщает Белгидромет.

"В дневные часы 23-25 июня (среда-пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С", - говорится в сообщении.

В связи с этим синоптики вводят красный (максимальный) уровень опасности.

В дневные часы 23-24 июня (среда-четверг) в Минске максимальная температура воздуха составит +32 +34°С. В пятницу, 25 июня, максимальная температура воздуха по городу достигнет +31 +33°С.
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