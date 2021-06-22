+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Чаусах суд перевел в закрытый режим процесс в отношении соратника Виктора Бабарико

Судебный процесс в отношении бывшего заместителем председателя Могилевского горисполкома Владимира Дударева, который во время прошлогодних президентских выборов был координатором инициативной группы Виктора Бабарико, перевели в закрытый режим.

Такое решением принято председателем Чаусского районного суда Еленой Королько, которая и ведет процесс против Дударева. Как сообщили корреспонденту БелаПАН в суде, решение принято «в связи с эпидемиологической ситуацией».

Процесс начался 19 апреля. Государственное обвинение представляет сотрудник Чаусской прокуратуры Сергей Снытченко. Сейчас суд допрашивает свидетелей.

Владимира Дударева, которого правозащитники признали политзаключенным, судят за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426) и мошенничество (ч. 4 ст.209). По данным следствия, он нанес ущерб общественным и государственным интересам на 43 669 рублей.

Бывший зампред горисполкома содержится под стражей с 11 июня 2020 года.

Как было отмечено в суде, «преступная деятельность Дударева охватывает 2006–2017 годы».

Из материалов дела следует, что Дударев, занимая должность председателя жилищно-строительного кооператива «Центр Дом», пользуясь преимущественным правом в выборе квартиры в одном из новых многоэтажных домов, выбрал себе жилье на последнем этаже. Затем без согласия членов кооператива и в нарушение его устава обратился в проектную организацию, чтобы та увеличила высоту технического этажа. В дальнейшем он незаконно приобрел помещение технического этажа, соединил с ним свою квартиру и переоборудовал его под жилье.

Кроме того, Дударева обвиняют в том, что он, управляя отделом строительства горисполкома, незаконно возвел для своего отца дом в природоохранной зоне реки Дубровенки. Когда же нарушение обнаружилось, то, будучи уже заместителем председателя горисполкома, «используя полномочия должностного лица», помешал начать в отношении отца административный процесс за самовольное строительство.

Владимир Дударев виновным себя не считает. Уголовное дело в отношении себя назвал «недоразумением» и выразил надежду, что суд разберется с этим.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]