







Об этом речь идет в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.





Этот штамм уже доминирует в Великобритании, Российской Федерации, Португалии.





"В остальных странах Европы штамм "Дельта" быстро вытесняет другие. Ожидается, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы", - говорится в сообщении.





Страны, в которых "Дельта" уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно странам Восточной Европы - таким, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия.





"Эпидемическая динамика Украины сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года", - сообщили ученые.





Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус "Дельта" становится доминирующим в мире.





Согласно исследованиям, "индийский" штамм коронавируса, также известный как "Дельта", увеличивает вдвое риски госпитализации.