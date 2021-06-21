Флагшток заметил, что вчера, 21 июня, газета облисполкома «Гомельская праўда», сославшись на свой тг-канал «Ежу понятно», сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Гомельской области.





«За последнюю неделю в области на 10% увеличилось количество случаев заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал "Ежу понятно". Так что, больницы, которые принимают ковидных пациентов, практически заполнены», — сообщала Гомельская праўда.





Скриншот с сайта Гомельскай праўды





Вскоре статья была удалена. Соответствующей информации сейчас нет и в тг-канале Гомельскай праўды. При этом опровержений на сайте не появлялось.





В то же время репост статьи сохранился на сайте газеты Речицкого района «Дняпровец».









Напомним, в последние дни резкий рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в соседней России. Например, в Москве за сутки 21 июня зафиксировали 86 смертей от заболевания на коронавирус, что является максимумом за весь период пандемии. Также на днях был поставлен и рекорд по заболеваемости.





Причем сейчас в мире активно распространяется наиболее заразный и опасный индийский штамм - он обнаружен уже в 92 странах. Не исключено, что рост заболеваемости в России вызван именно этим штаммом. Власти Москвы уже ввели запрет на посещение общепита для непривитых или непереболевших.





Так что велика вероятность, что в Беларуси начинается очередная волна, вызванная индийским штаммом коронавируса, а власти снова пытаются это скрыть, таким образом обрекая людей на смерть.







