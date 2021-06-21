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Индийский штамм COVID-19 уже в Беларуси? Власти скрывают информацию о росте заболеваемости

О резком скачке заболеваемости COVID-19 и заполненности больниц написала газета облисполкома "Гомельская праўда", но вскоре информация была удалена.

Индийский штамм COVID-19 уже в Беларуси? Власти скрывают информацию о росте заболеваемости
Флагшток заметил, что вчера, 21 июня, газета облисполкома «Гомельская праўда», сославшись на свой тг-канал «Ежу понятно», сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Гомельской области. 

«За последнюю неделю в области на 10% увеличилось количество случаев заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал "Ежу понятно". Так что, больницы, которые принимают ковидных пациентов, практически заполнены», — сообщала Гомельская праўда.

Скриншот с сайта Гомельскай праўды

Вскоре статья была удалена. Соответствующей информации сейчас нет и в тг-канале Гомельскай праўды. При этом опровержений на сайте не появлялось. 

В то же время репост статьи сохранился на сайте газеты Речицкого района «Дняпровец».


Напомним, в последние дни резкий рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в соседней России. Например, в Москве за сутки 21 июня зафиксировали 86 смертей от заболевания на коронавирус, что является максимумом за весь период пандемии. Также на днях был поставлен и рекорд по заболеваемости.

Причем сейчас в мире активно распространяется наиболее заразный и опасный индийский штамм - он обнаружен уже в 92 странах. Не исключено, что рост заболеваемости в России вызван именно этим штаммом. Власти Москвы уже ввели запрет на посещение общепита для непривитых или непереболевших.

Так что велика вероятность, что в Беларуси начинается очередная волна, вызванная индийским штаммом коронавируса, а власти снова пытаются это скрыть, таким образом обрекая людей на смерть.


И да. По такому же странному совпадению во всех странах вокруг Беларуси, а не только в России, ситуация с заболеваемостью коронавирусом весьма тревожная, и только в "Багдаде (Минске) все спокойно".
"Белорусский партизан"
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