В Гомеле от коронавируса умер 18-летний студент
Первокурсник Белорусского государственного технологического университета Дмитрий К. умер 20 июня.
Дмитрий был родом из Мозыря. Учился в Минске, жил в общежитии, пишет Наша нива.
Как говорят студенты, Дмитрий приболел перед сессией и поехал в Мозырь. Поднялась температура. В Мозыре парню стало хуже. Его положили в больницу, потом перевели в Гомель. Там он умер после нескольких дней пребывания в коме, рассказывают студенты.
Информацию подтвердил сотрудник университета: мать парня рассказала ему, что Дмитрий умер после длительного пребывания в реанимации, действительно болел коронавирусом.
По словам одногруппников, Дмитрий не вакцинировался от коронавируса: то ли не хотел сам, то ли не успел.
14:05 22/06/2021
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