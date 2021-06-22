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В гробу карманов нет. Страшные цифры и графики, которые показывают, что происходит вокруг Беларуси

Белстат вот уже полгода считает умерших еще в прошлом году беларусов. И, видимо, будет считать, пока у власти этот режим, поскольку, судя по статистике соседей, от нас скрывают реально страшные цифры.

В гробу карманов нет. Страшные цифры и графики, которые показывают, что происходит вокруг Беларуси
фото dmhouse.by
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Инфобанк обычно пишет о деньгах, но есть вещи, которые гораздо важнее денег, и которые не купишь за деньги. Это здоровье и, конечно, сама жизнь – не только свои, но и близких тебе людей. Эти непреходящие ценности, которые даются единожды. Но человек часто это осознает только когда возникает угроза их потерять. И деньги уже не будут иметь здесь никакого значения.

Понимание хрупкости человеческого здоровья и жизни приходит, когда от болезни на глазах «сгорает» абсолютно здоровый на вид человек, молодой, сильный. Или когда заболевает богатый, всем обеспеченный, но вот и ему «не повезло», и деньги не помогли  – вирус не подкупить.
 
Или вот только недавно с кем-то разговаривал, и все с ним хорошо – а теперь его уже нет.
 
И таких историй за последний год – в период ковидной пандемии – очень много: практически у каждого человека есть или родственник, или знакомый, или знакомый знакомого, который, так или иначе, пострадал от коронавируса, находясь вроде как в неплохой физической форме и на вид с хорошим здоровьем. И хорошо если остался жить, и болезнь прошла «гладко».
 
Ковид – это вирус, от которого у человека пока нет иммунитета, и заболеть им может каждый, несмотря ни на положение в обществе, ни на финансовые возможности, ни на политические воззрения. Хотя наиболее уязвимыми оказались люди за 50 лет, и страдающие различными хроническими заболеваниями, которые могут обостриться во время заражения ковидом.
 
Ковидная пандемия началась весной прошлого года, и практически все европейские страны объявили тогда карантин или «локдаун» (википедия: lockdown, «блокировка; строгая изоляция»: политика запрещения передвижения людей и сообществ или их вынужденное нахождение на текущем месте пребывания).

Однако в Беларуси было решено отказаться от таких жестких мер по экономическим соображением: рост ВВП был важнее. Мало того, власти поначалу даже не признавали публично наличие пандемии.
 
Но смертность с марта резко пошла вверх.

Так, количество умерших за месяц в Беларуси (по данным ООН):

В январе 2020 года – 10 725 чел. В январе 2019-го – 11 904 чел. Падение на 9,9%
В феврале 2020 года – 9 622 чел. В феврале 2019-го – 10 115 чел. Падение на 4,9%

В марте 2020 года – 10 690 чел. В марте 2019-го – 10 206 чел. Прирост на 4,7%
В апреле 2020 года – 10 886 чел. В апреле 2019-го – 10 343 чел. Прирост на 5,2%
В мае 2020 года – 11 966 чел. В мае 2019-го – 10 667 чел. Прирост на 12,2%

В июне 2020 года – 13 016 чел. В июне 2019-го – 9 263 чел. Прирост на 40,5%.

Особенно сильный прирост смертности, как видим, пришелся на июнь, после чего данных о количестве умерших в открытом доступе нет.
 
Так что о дальнейшей динамике можно лишь догадываться.

Но остальные, в том числе все соседние с Беларусью, страны, продолжили публиковать открытые демографические данные о естественном движении населения. И можно увидеть какова ситуация с пандемией вокруг Беларуси. На данный момент в данных государственной статистики стран последние цифры – за апрель 2021 года.

В Латвии и Литве благодаря локдауну прирост смертности весной-летом 2020-го относительно 2019-го оказался небольшим – в среднем на 5%. Но локдаун причинил значительные экономические потери, и на второй волне пандемии от него решено было отказаться. Результат – резкий рост смертности в конце 2020-го – начале 2021 года (на десятки процентов).

Наибольший прирост смертности в Латвии – в январе 2021-го (на 39,3% больше, чем в январе 2020-го), а в Литве – в декабре 2020-го (на 81,8% больше, чем в декабре 2019-го).

Точно так же вышло в Польше и Украине. Локдаун весной-летом 2020 года позволил удержать рост смертности, но отказ от него в дальнейшем по чисто экономическим причинам привел к взрывному росту смертности уже через несколько месяцев.

Начавшись в октябре 2020 года, очень сильный прирост смертности длится до сих пор. В Украине смертность в апреле 2021-го стала даже рекордной за много лет (на 48,5% больше, чем в апреле 2020-го).

А в Польше рекордная смертность пришлась на ноябрь – на 109% (в 2,09 раз) больше, чем в ноябре год назад. Длится этот период повышенной смертности уже более чем полгода.
 
В России смертность начала заметно повышаться с весны 2020 года, а осенью-зимой она сильно увеличилась (прирост ее в декабре 2020-го – на 63,1% относительно декабря 2019-го). И хотя в апреле прирост стал уже меньше, проблема не исчезла. Последние новости говорят о резком росте заболеваний ковидом (новым штаммом) в Москве прямо сейчас, в июне 2021-го.

Венгрия в этой статистике ценна тем, что численность населения Венгрии практически совпадает с численностью населения Беларуси, и демографические процессы по количественным оценкам могут быть идентичными.

Но Венгрия, в отличие от Беларуси, весной-летом 2020-гоорганизовывала карантинные мероприятия, благодаря чему роста смертности там тогда почти не было. Зато она сильно выросла осенью, и длится до сих пор. А в марте 2021 года смертность даже стала рекордной, наполовину больше, чем год назад.
 


Итак, во всех соседних с Беларусью странах осенью-зимой зафиксирован резкий рост смертности, и очевидно, что это не что иное, как последствия ковид-пандемии. Которая, как мы видим по демографической статистике стран, новостям из Москвы и других регионов, продолжается очередной волной заражений.

Логично предположить, что поскольку такая ситуация во всех странах, окружающих Беларусь кольцом, в самой Беларуси – похожая ситуация. Поэтому очень важно не расслабляться и продолжать соблюдать личные санитарно-защитные меры.

Насколько страшна эта ковид-пандемия можно оценить, посмотрев на динамику годовой (скользящей 12-месячной суммой) смертности в соседних с Беларусью странах.

На которых хорошо видно, что то, что происходит в последние чуть более года – никакой не «грипп с простудой» и не легкая болезнь, от которой не сложно вылечиться народными средствами. Что это самая настоящая пандемия, резко увеличившая смертность населения.

В 2018-19 гг. Латвии и в 2016-19 гг. в Литве смертность, как видно на графике, пошла, было снижаться. Но вдруг – резкий ее взлет в 2020-21 гг.
 
В Польше смертность была на стабильном, очень медленно увеличивающемся уровне, но вдруг – взрывной ее рост. Такой же взрывной рост и в Украине. В обеих странах избыточная смертность  от коронавируса составила до 120 тыс. чел. за год.
 
Демографическая ситуация в России начала, было, улучшаться в последние годы, в том числе за счет небольшого падения смертности. Но 2020-21 годы полностью перечеркнули эту положительную динамику.

Избыточная смертность в пандемию составила до 500 тыс. человек.

По цифрам Венгрии, где населения столько же, как в Беларуси, можно примерно представить себе избыточную смертность в Беларуси. С поправкой на то, что в Беларуси никакого локдауна с карантином не было вообще, то есть цифры могут быть гораздо выше.
 
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В этих статданных стран по демографии – 13 месяцев ковид-пандемии: с апреля 2020 года по апрель 2021-го.

Посчитаем, как выросла смертность населения в сравнении с предыдущим 13-месячным, «доковидным», периодом (относительно периода «март 2019-го – март 2020-го»). 

Получилось так:

Венгрия    +18,7%
Латвия      +12,2%
Литва        +20,5%
Польша    +27,2%
Россия      +24,6%
Украина   +14,6%.

Вот так выглядит предварительный итог ковид-пандемии в соседних странах. И наивно верить, что в Беларуси, где данные о смертности населения засекретили с прошлого года, ситуация лучше - они могут быть только хуже.

Смертность повышается не только из-за непосредственного поражения вирусом органов дыхания, но и из-за того,  что вирус провоцирует развитие хронических заболеваний, ослабляя организм в целом.

Поэтому соблюдайте по возможности меры безопасности (хотя бы носите маску): пандемия еще далеко не закончилась.
 
И даже сообщается, что пришел некий «индийский штамм» вируса, грозящий очередной волной пандемии (вероятно именно это сейчас происходит в Москве, где установлен новый рекорд по числу заражений ковидом).

Будьте здоровы. А деньги – приложатся...
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