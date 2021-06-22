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Литовские пограничники за СУТКИ задержали 58 нелегалов из Беларуси!

За 21 и 22 июня на границе с Беларусью литовские пограничники задержали 58 иностранцев, из которых, по предварительным данным, 54 могут быть гражданами Ирака и 4 шри-ланкийца


Об этом сообщает литовская Служба охраны государственной границы. Все иностранцы запросили убежище в Литве.

Ранее 8 июня пограничники задержали больше 30 мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси.

Также в июне уже несколько раз сообщалось о задержании меньших групп по 6-8 человек.

26 мая, обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь может ослабить контроль за нелегальной миграцией.

«Мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их ловить», — говорил он.

2 июня министр внутренних дел Литвы Министр Агне Билотайте сказала, что поток нелегальных мигрантов в Литву вырос, и это, по ее мнению, является сознательной политикой беларуских властей против ее страны.

«Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что беларуские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов», — сказала Билотайте.

Всего в этом году только за 5 месяцев в Литву нелегально пытались въехать 498 мигрантов из Беларуси. Это число в шесть раз выше, чем было в 2020 году. 
Источник: mediazona.by
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