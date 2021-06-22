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Принцесса Латифа: непокорная дочь правителя Дубая запечатлена на фото в Испании

На фото, размещенном в "Инстаграме" одной из подруг принцессы Латифы, дочь правителя Дубая, о которой практически ничего не было известно вот уже много месяцев, предположительно отдыхает в Испании.

На этом в фото в "Инстаграме" - предположительно принцесса Латифа (справа) в Мадриде

Не далее как в феврале этого года Би-би-си показала тайно сделанную ею видеозапись, на которой она рассказывает, как ее содержат под стражей на вилле в Дубае.

После этого ООН потребовала от властей Дубая конкретных доказательств, что принцесса жива и здорова, а правозащитники заявили. что она должна быть немедленно освобождена.

Позже власти ОАЭ сообщили, что "за принцессой присматривают дома".

"Она идет на поправку, и мы надеемся, что она вернется к общественной жизни в надлежащее время", - говорится в официальном заявлении.

Что мы видим на фото?


Это уже третья с середины мая фотография принцессы Латифы, которая появляется в Инстаграм-канале Шинейд Тэйлор. Тэйлор живет в Дубае и давно дружит с принцессой.

"Отличные европейские каникулы с Латифой, - гласит подпись к фото. - С удовольствием открываем новые места!"

На фото обе женщины в масках, судя по всему, находятся в аэропорту Мадрида.

Как заявил один из организаторов кампании за освобождение принцессы Латифы Дэвид Хэйг, он был рад увидеть фотографию Латифы. "Судя по всему, у нее появился паспорт, она путешествует и пользуется более широкой свободой", - сказал он.

Он также подтвердил, что принцесса напрямую связалась с участниками группы "Свободу Латифе", но подчеркнул, что на этом этапе вынужден воздержаться от дальнейших коментариев.

В мая Шинейд Тэйлор уже публиковала фотографии, на которых Латифа предположительно посещала торговый центр, а потом - один из городских ресторанов.

Что случилось с Латифой?


Латифа, одна из 25 детей правителя Дубая, шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, в феврале 2018 года совершила попытку побега из страны.

На видео, которое она записала незадолго до побега и которое предназначалось для публикации в случае ее поимки или даже гибели, она рассказывала, в какие жесткие рамки она поставлена.

"Я не могла выезжать из страны с 2000 года, я много раз просила, чтобы меня отпустили попутешествовать, на учебу, чтобы заняться чем-то обычным, но меня не выпускали", - объясняла она.

Попытка побега принцессы не удалась: через восемь дней яхту, на борту которой она находилась, захватили в Индийском океане агенты спецслужб, и Латифу насильно вернули в Дубай.

Позже ее отец назвал это "миссией по спасению".

В феврале 2021 года программа Би-би-си "Панорама" показала видео, которое принцесса Латифа записала втайне и передала своим друзьям за рубежом. В этом видео она рассказывает, как ее захватили и держат взаперти в Дубае.

Она утверждала, что ее содержат в полном одиночестве на вилле с закрытыми дверьми и окнами под охраной полиции без доступа к какой-либо медицинской или юридической помощи.
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