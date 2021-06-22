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Сегодня — день памяти Василя Быкова

18 лет назад тысячи людей с национальными флагами вышли попрощаться с великим белорусом.

Сегодня — день памяти Василя Быкова
22 июня 2003 года ушел из жизни белорусский писатель Василь Быков. Сегодня книги писателя в Беларуси не переиздаются, фильмы о его жизни и творчестве – запрещены.

Последние годы из-за несогласия с политикой Лукашенко писатель жил за границей. Сначала в Финляндии, затем в Германии, потом, по личному приглашению драматурга и экс-президента Вацлава Гавела, в Чехии.

Он прилетел в Минск 23 мая. 9 мая был госпитализирован в онкологический центр в Боровлянах. 22 июня в 20 часов 30 минут врачи констатировали смерть.

Прощаться с Василем Быковым 25 июня 2003 года к Дому литератора пришли тысячи людей. После того, как родственники писателя попросили убрать официальный красно-зеленый флаг, а сын Быкова Сергей покрыл гроб отца бело-красно-белым флагом, официальная комиссия по организации похорон во главе с министром культуры Леонидом Гуляко покинула здание. Тысячи людей участвовали в церемонии прощания. Гроб от Дома литератора до площади Якуба Коласа несли на руках.

Сегодня Беларуси не хватает Быкова. «В несвободное тоталитарное время многие думают, что пойти на конформизм, на сделку с совестью — это все ненадолго, это все можно потом исправить — огромное заблуждение. Человек, однажды поступившись свободой, навсегда становится узником». Эти слова Василь Владимирович произнес незадолго до смерти уже в очередном своем изгнании.

Книги писателя в Беларуси не переиздаются, фильмы о его жизни и творчестве – запрещены. Белорусские власти до сих пор игнорируют предложения общественной комиссии, специально созданной, чтобы почтить память народного писателя. Предложения почтить память Быкова через название его именем улиц или учреждений высказывались в разных городах Беларуси. Минские власти отказались переименовать проспект Дзержинского в проспект Василя Быкова. Гродненский горисполком отказался удовлетворить просьбу горожан и назвать бульвар Ленинского комсомола или улицу Свердлова именем писателя.
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