







Журналист агентства «Минск-Новости» узнал все подробности.





На продажу





Дом культуры на Пономаренко, 12, когда-то принадлежал «МАПИД». Двухэтажное здание с колоннами соответствует сталинской эпохе. Девять лет назад объект продали с аукциона. Полагалось, что ДК ждут большие изменения, его должны были перепрофилировать в многофункциональный комплекс, но не вышло по неизвестным причинам. Одно время на фасаде висела растяжка «Продается или сдается в аренду». Затем она исчезла и появился зеленый строительный забор. Сейчас нет и его.





— Здание законсервировано и выставлено на продажу после проведенной реконструкции, — сообщил Сергей Шарейко, директор компании, продающей объект.





Площадь бывшего дома культуры составляет 675 м². Его стоимость владелец оценивает в 6 млн 790 тыс. рублей.









За 19 миллионов рублей 200 тысяч продают дом культуры на Матусевича, 20. Когда-то он принадлежал ОАО «Сукно». Трехэтажное кирпичное строение 1984 года занимает свыше 7600 м².





Сдается в аренду





Желтое двухэтажное здание — Дом культуры на Партизанском проспекте у перекрестка с улицей Социалистической, напротив монумента «Беларусь партизанская» — сдается в аренду. В телефонном справочнике Минска, изданном в 1967 написано, что Дом культуры принадлежал тресту № 5 Министерства строительства БССР.





В середине 1970-х за зданием построили новый Дворец культуры. С 1995 года там размещается Дворец детей и молодежи «Золак».





Старый же дом на Партизанском пр. используется и сегодня. Он принадлежит одному из столичных открытых акционерных обществ и сдается под служебные помещения многочисленным арендаторам.





«Дворец культуры и техники МАЗа — один из лучших примеров довоенной архитектуры Минска»





Дом с фактурными колоннами по адресу Мичурина, 5 был построен в 1935—1936 году как Дом культуры воинской части После войны в нем расположился клуб Минского автомобильного завода. В 1960-х его реорганизовали в Дом культуры. В 1975-м Дворец культуры и техники МАЗа открылся там, где мы его знаем и теперь, — на перекрестке улицы Лазо и Партизанского проспекта. В старом здании на Мичурина осталась библиотека предприятия. Также там находится один из корпусов уже упоминавшегося выше «Золака».





— Документации по дому № 5 на Мичурина в архивах отыскать, к сожалению, пока не удалось, но и существующие обрывочные сведения весьма интересны, — заметил известный белорусский историк, экскурсовод Иван Сацукевич. — Кроме Д К на той территории сохранились шесть четырехэтажных жилых домов офицерского состава на ул. Центральной и три казармы на ул. Социалистической. Этот военный городок в столице, наверное, единственный, что сохранился до наших времен, не испытав на себе сносов и уплотнений. Но и сам бывший Дом культуры, на мой взгляд, является одним из лучших примеров довоенной архитектуры Минска. Он в некотором роде напоминает примеры европейского зодчества периода между двумя мировыми войнами. Поэтому хотелось бы, чтобы здание на Мичурина, 5, все же получило статус памятника архитектуры.















