



В 1953 году немецко-американский конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун издал книгу «Проект Марс». В ней он описал, как может проходить путешествие людей на планету, и предсказал, пишет dev.by, что главой марсианских колонистов будет некто «Илон».





«Правительство Марса состояло из 10 человек. Их лидером всеобщим голосованием на 5 лет был избран человек, называемый „Илон“», — говорится в немецкоязычном тексте. Далее в речь идёт о том, что «Илон» и его кабинет будет отвечать за исполнение законов, принимаемых двухпалатным парламентом.





Недавно этот фрагмент привёл один из пользователей Twitter в ответ на твит Маска про то, что судьба человека предрешена и от неё не уйти. К слову, родился бизнесмен в ЮАР в 1971 году.





Как верно подметил Insider, в книге прямо не сказано, что колонистами будет руководить человек по имени Илон — если точнее, это будет название его должности. Аналогичный вывод напрашивается из английской версии книги.





Несколько месяцев назад Илон Маск прозвал себя «технокоролём Tesla». Позже он ненадолго добавил в профиль титул «Императора Марса».















