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Беспрецедентно: Лукашенко лишил государственных премий двух онкологов

Уникальное явление: согласно указу Александра Лукашенко пересмотрен список лауреатов Государственной премии 2020 года

Беспрецедентно: Лукашенко лишил государственных премий двух онкологов
Виктор Кахнюк, sb.by
В новом постановлении, опубликованном 21 июня 2021 года на Национальном юридическом интернет-портале, говорится, что из предыдущего указа от 18 января 2021 года должны быть изъяты двенадцатый и тринадцатый параграфы.

В этих абзацах перечислены лауреаты Государственной премии. К сожалению, не совсем понятно, как именно считают эти абзацы.

Именно премии лишился заместитель директора Республиканского центра онкологии Виктор Кахнюк.

Насчет второго лица есть разночтения. Это может быть либо заведующий лабораторией торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии Виктор Малькевич, так и заместитель директора Выставочного центра «Аквабел» Олег Суконко (ранее он был директором РНПЦ Онкология). Суконко также является членом Совета Республики.

Все доктора медицинских наук получили награду за «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей». Не объясняется, почему у них забирают призы.
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