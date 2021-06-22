Президент Филиппин пригрозил антивакцинаторам тюрьмой





Об этом он заявил во время телеобращения, пишет Reuters.





"У вас есть выбор: получить прививку, или я вас посажу в тюрьму", — сказал Дутерте.





Reuters отмечает, что слова президента противоречат предыдущим заявлениям других должностных лиц, которые призывали жителей вакцинироваться, но настаивали на добровольности этого.





"Поймите меня правильно: в стране - кризис. Меня раздражает, что филиппинцы не прислушиваются к правительству", — отметил президент.





Отметим, что до сих пор Филиппинам удалось сделать прививки от COVID-19 только 2,1 миллиона человек при общем населении в 110 млн. Такой низкий темп вакцинации делает труднодостижимой целью правительства до конца года сделать прививку 70 млн филиппинцев.





При этом в стране до сих пор обнаружили более 1,3 млн активных случаев инфицирования и зарегистрировали более 23 тыс. смертей от COVID-19, что является одним из самых высоких показателей во всей Азии.