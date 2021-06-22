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Пьяный клиент обиделся на персонал столичного бара и позвонил в милицию. Рассказал, что ему подсыпали наркотики

Подробности происшествия сообщили в милиции Минска.

Фото: pixabay.com 


На линию 102 обратился молодой человек, который просил помощи милиции и утверждал, что в столичном баре, где он отдыхает, ему пытались подсыпать наркотики. В разговоре с оператором молодой человек долго не мог пояснить, пишет blizko.by, в каком именно увеселительном заведении он находится. По данному сообщению незамедлительно выбыли сотрудники Центрального РУВД столицы. 

В ходе разбирательства выяснилось, что заявитель отдыхал в увеселительном заведении, где употреблял спиртные напитки. В какой-то момент он, обидевшись на обслуживающий персонал бара, решил отомстить и позвонил в милицию с заведомо ложным сообщением. Как пояснил 20-летний гомельчанин, причиной совершения им правонарушения стало большое количество выпитого спиртного. 
 
В отношении молодого человека, осуществившего заведомо ложное сообщение в милицию, составлен административный протокол по ст.19.6 КоАП Республики Беларусь.  Санкция указанной статьи предусматривает наказание в случае совершения его впервые в виде штрафа до 15 базовых величин, а если оно совершено повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение – до 30 базовых величин.
 
Источник: Анна Карелина
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