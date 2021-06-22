В ЮАР не нашли подтверждения истории о рождении десятерни
Министерство здравоохранения Южно-Африканской республики не подтвердило информацию о том, что их гражданка Госиаме Тамара Ситохле родила одновременно 10 детей.
О рождении 10 детей женщиной из ЮАР сообщалось в начале июня
Фото: depositphotos.com
В начале июня ряд СМИ сообщил о рождении 10 детей женщиной из ЮАР. Предполагалось, что это самое большое количество детей, рожденных за раз за всю историю.
Сообщалось, что женщина родила в одной из больниц провинции Гаутенге. Однако проверка властей показала, что ни в одной из больниц этой провинции не рождалось 10 детей одновременно. Также власти не смогли установить местонахождение детей.
Сомнения по поводу существования 10 детей выразил и партнер роженицы Тебохо Цотеци. 15 июня журналист Марвин Чарльз опубликовал официальное обращение Цотеци по поводу случившегося. В нем партнер роженицы сообщил, что всю информацию о рождении 10 детей знал только от самой женщины, но своими глазами их не видел.
Цотеци также отметил, что после рождения детей потерял связь с женщиной. В связи с этим его семья подала заявление о пропавшем человеке.
Издание Pretoria News 17 июня писало, что в итоге женщину нашли и доставили в полицейский участок, а оттуда – в больницу для проведения психологической экспертизы. О местонахождении предполагаемых новорожденных не сообщается.
07:39 22/06/2021
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