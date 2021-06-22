История Победы: Беларусь первой приняла удар войны

О первых днях сражений – в спецпроекте Sputnik.





Это был обычный воскресный день. Почти двести миллионов населения планировали свой выходной день. Но этим планам не суждено было сбыться. Спустя некоторое время многие уйдут на фронт, многие станут блокадниками, миллионы – узниками и сиротами.









Первый и внезапный удар был нанесен по войскам Западного фронта. Противник сбрасывал бомбы на штабы армий, корпусов и дивизий. Командование врага планировало захватить Брест и крепость за несколько минут. Ведь наступавшая на цитадель 45-я пехотная дивизия имела десятикратное численное превосходство над защитниками рубежей.





Но этим планам помешала сбыться самоотверженность бойцов цитадели. Если Брест взяли к 9 часам утра 22 июня, то окруженные солдаты крепости еще 32 дня оказывали сопротивление захватчикам.





Войска Вермахта после взятия Бреста стремительно шли в глубь советской республики. Меньше чем за месяц под оккупацией оказалась почти вся Беларусь.





Минск немцы захватили 28 июня. Несмотря на это, город оказывал скрытое сопротивление врагу – в виде подпольного движения. Тысячи человек по поддельным документам выводили узников лагерей и местных жителей за территорию Минска, рискуя жизнями.





Минское подполье было одним из крупнейших на оккупированной территории. Оно существовало на заводах, фабриках и даже в инфекционной больнице, куда немцы боялись наведываться, опасаясь заразиться тяжелыми инфекциями.





В истории начала Победы немало героических страниц. Подвиг солдат, которые воевали на Буйничском поле под Могилевом, вписан особой главой. На пути войск гитлеровской коалиции, которые шли к городу, встали солдаты Красной армии. Не было укрытий, только окопы и траншеи, не было и прикрытия авиации.





23 дня стоял насмерть 388-й стрелковый полк во главе с полковником Кутеповым. Было подбито 39 немецких танков. О подвиге красноармейцев тогда написал Константин Симонов. О защитниках Могилева узнала вся страна из очерка "Горячий день".





С первых дней на защиту Родины встало и мирное население. Белорусы, которые оказались в зоне оккупации, объявили врагу свою войну – партизанскую.





В первые недели войны 1941-го произошел первый партизанский бой. Это было на Полесье под Пинском. Отряд Василия Коржа из укрытия возле дороги подбил три немецких танка.





А вообще каждый десятый белорус был партизаном. Немцы их ненавидели и боялись, называя "вторым фронтом" в тылу своей главной линии обороны.





За три года партизаны уничтожили около 500 тысяч солдат вермахта, пустили под откос 18 тысяч эшелонов, разгромили тысячи вражеских штабов и гарнизонов.





Годы оккупации имели для Беларуси самые тяжелые последствия. Разрушенные города и сожженные с людьми тысячи деревень. На территории республики действовало 260 лагерей смерти и 200 еврейских гетто.





Сколько всего человек погибло в республике за годы оккупации, неизвестно до сих пор. По разным подсчетам – от полутора до трех с половиной миллионов жителей. Великая Отечественная война стала самой кровопролитной и масштабной за всю историю человечества.















