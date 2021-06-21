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"Это против белорусского режима" - Греция угрожает властям Беларуси судом за угон самолёта Ryanair

Греция угрожает властям Беларуси судом за угон самолёта Ryanair. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил Euronews, что рассматривается возможность возбуждения судебного дела. Он напомнил, что его страна поддерживает санкции ЕС: "Это не против экономики Беларуси, это против белорусского режима".

Министр обороны Виктор Хренин и Александр Лукашенко / БЕЛТА

Греция угрожает властям Беларуси судом за угон самолёта Ryanair. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил Euronews, что рассматривается возможность возбуждения судебного дела. Он напомнил, что его страна поддерживает санкции ЕС: "Это не против экономики Беларуси, это против белорусского режима".

"Мы не забываем и об угоне самолета Ryanair, — говорит Дендиас. — Поскольку лайнер вылетел из Афин в Вильнюс, Греция изучает возможности начала уголовного преследования ответственных за это [за угон] лиц".

Самолет Ryanair приземлился в минском аэропорту 23 мая после сообщения белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту, что не подтвердилось. Были задержаны Роман Протасевич и София Сапега. Инцидент с Ryanair подтолкнул ЕС к более быстрым и радикальным санкциям против властей Беларуси.
euroradio.fm
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