+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В ЕАЭС могут ввести евразийский сертификат о вакцинации

Евразийский сертификат о вакцинации необходимо ввести.

 В настоящее время привитые от коронавируса граждане перемещаются, соблюдая все ограничительные меры.

 В ЕАЭС необходимо ввести сертификат о вакцинации, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на брифинге, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, остро стоит вопрос того, что прошедшие вакцинацию от коронавируса граждане не выделены в отдельную категорию "и по-прежнему при передвижении вынуждены соблюдать общепринятые процедуры: ПЦР-тесты и другое".

"Речь идет о том, чтобы нам ввести евразийский сертификат вакцинации", - уточнил он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]