В ЕАЭС могут ввести евразийский сертификат о вакцинации

В настоящее время привитые от коронавируса граждане перемещаются, соблюдая все ограничительные меры.





В ЕАЭС необходимо ввести сертификат о вакцинации, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на брифинге, передае т корреспондент Sputnik.





По его словам, остро стоит вопрос того, что прошедшие вакцинацию от коронавируса граждане не выделены в отдельную категорию "и по-прежнему при передвижении вынуждены соблюдать общепринятые процедуры: ПЦР-тесты и другое".





"Речь идет о том, чтобы нам ввести евразийский сертификат вакцинации", - уточнил он.











