В ЕАЭС могут ввести евразийский сертификат о вакцинации
Евразийский сертификат о вакцинации необходимо ввести.
В настоящее время привитые от коронавируса граждане перемещаются, соблюдая все ограничительные меры.
В ЕАЭС необходимо ввести сертификат о вакцинации, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на брифинге, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, остро стоит вопрос того, что прошедшие вакцинацию от коронавируса граждане не выделены в отдельную категорию "и по-прежнему при передвижении вынуждены соблюдать общепринятые процедуры: ПЦР-тесты и другое".
"Речь идет о том, чтобы нам ввести евразийский сертификат вакцинации", - уточнил он.
22:23 21/06/2021
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