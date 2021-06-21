«В нашей общественно-политической ситуации не приходится рассчитывать на объективность в этом деле. Но мы боролись до последнего, так как решение этого суда будет влиять на уголовное дело, возбужденное против меня и Алеся Пушкина. Для меня ликвидация юридического лица в сегодняшней беларусской реальности – это ликвидация строчки в госреестре. А центр создавали люди, гродненцы, их активность ликвидировать невозможно. Я очень благодарен всем тем, кто защищал центр все это время. Это рискованно, опасно, страшно, но нас защищали, за нас подписывались, нас поддерживали. И мы вернемся!»- сказал в комментарии «Белсату» директор и создатель центра Павел Можейко.





Теперь он должен ликвидировать учреждение до 12 августа.





12 мая экономический суд Гродно принял решение о ликвидации культурно-просветительского учреждения «Центр городской жизни». Судья Юлия Баклажец удовлетворила повестку прокурора Владимира Клишина, который увидел в картине Алеся Пушкина, которая выставлялась в центре, признаки экстремизма.





Центр городской жизни за 5 лет своего существования стал поистине культовым местом для творческих и инициативных гродненцев. В нем состоялось более 250 культурных и просветительских мероприятий, более сотни презентаций книг, встреч с выдающимися литераторами, несколько больших фестивалей, таких как фестиваль документального кино «Watch Docs» и фестиваль интеллектуальной книги «Pradmova», около 70 художественных и фотовыставок.





Проблемы у центра появились с открытием выставка художника Алеся Пушкина «Пушкин в Гродно», на которой были выставлены художественные предложения росписей гродненского Старого замка и произведения художника разных лет. Прокурор города Владимир Клишин посчитал, что одна из работ нарушает законодательство Республики Беларусь «О противодействии экстремизму». Художника Алеся Пушкина заключили под стражу: он проходит подозреваемым по уголовному делу и признан политзаключенным.





Чтобы защитить Центр от закрытия, гродненцы запустили сбор подписей под открытым обращением. Его подписали 1272 человека, среди которых художники, историки, ученые, журналисты, айтишники и так далее. Обращение подписали художники Сергей Гриневич, Валентина Шоба, профессор Алесь Смоленчук, режиссер и заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко.





После вынесения решения прокурор Юрий Семенчук обратился к Павлу Можейко, мол, ну ничего, создадите новую организацию, а мы вас еще и проконсультируем.