Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00

"22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране пройдет Всебелорусская минута молчания", - говорится в сообщении госагентства.





Принять участие в минуте молчания в эту скорбную дату может каждый. "В 12.00 нужно остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов", - подчеркивается в сообщении.



