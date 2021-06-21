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Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00

Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00, сообщает госагентство БелТА в понедельник.

Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00
"22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране пройдет Всебелорусская минута молчания", - говорится в сообщении госагентства.

Принять участие в минуте молчания в эту скорбную дату может каждый. "В 12.00 нужно остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов", - подчеркивается в сообщении.
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