Изменились правила хранения пенсионных дел в Беларуси
Постановлением Минтруда от 10 июня скорректирована инструкция о порядке обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий.
Изменения коснулись вопросов относительно хранения пенсионных дел, порядка пересылки пенсионного дела, пишет Белновости
Документом уточняется, какие могут быть основания для пересылки пенсионного дела.
Так, в частности, речь идет о том, что основанием для пересылки может быть:
изменение пенсионером места жительства в пределах страны;
поступление в государственное стационарное учреждение соцобслуживания;
иные обстоятельства.
Об этом говорится в информации, размещенной на национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Отмечено, что пенсионное дело пересылается по почте по запросу соответствующего управления.
На руки пенсионеру оно не выдается.
Запрос оформляется, если будет предоставлено заявление пенсионера произвольной формы с указанием адреса нового и прежнего места жительства, наименование управления, в котором находится пенсионное дело, а также письменного сообщения организации об обстоятельстве, влекущем пересылку пенсионного дела.
Новшества заработают с 15 июля 2021 года.
20:32 21/06/2021
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