Изменились правила хранения пенсионных дел в Беларуси

Изменения коснулись вопросов относительно хранения пенсионных дел, порядка пересылки пенсионного дела, пишет Белновости





Документом уточняется, какие могут быть основания для пересылки пенсионного дела.





Так, в частности, речь идет о том, что основанием для пересылки может быть:





изменение пенсионером места жительства в пределах страны;

поступление в государственное стационарное учреждение соцобслуживания;

иные обстоятельства.

Об этом говорится в информации, размещенной на национальном правовом интернет-портале Беларуси.





Отмечено, что пенсионное дело пересылается по почте по запросу соответствующего управления.





На руки пенсионеру оно не выдается.





Запрос оформляется, если будет предоставлено заявление пенсионера произвольной формы с указанием адреса нового и прежнего места жительства, наименование управления, в котором находится пенсионное дело, а также письменного сообщения организации об обстоятельстве, влекущем пересылку пенсионного дела.





Новшества заработают с 15 июля 2021 года.







