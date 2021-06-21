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Как белорусы едут в Евросоюз после отмены рейсов

Когда возобновится авиасообщение между Беларусью и Евросоюзом, а также Украиной, пока неизвестно. Белорусы вынуждены по привычным направлениям ездить новыми маршрутами.

Как белорусы едут в Евросоюз после отмены рейсов
После 23 мая поездки из Беларуси в Евросоюз для белорусов стали более сложными. Сухопутные границы остаются закрытыми, несмотря на инициативу Министерства здравоохранения. Ведомство внесло предложение о снятии ограничений, введенных в декабре 2020 года. Однако этого пока не произошло. Гродненка, съездившая в Польшу и обратно, рассказала «Радио Свобода», как это было и сколько это стоило.

Гродненка Екатерина добралась из Гродно в Варшаву через Санкт-Петербург. Говорит, что стоило это примерно столько же, сколько через Москву.

— Был еще вариант лететь через Стамбул из Минска, но я слышала неприятные истории, когда турки не пускали белорусов, потому что у них были какие-то «неправильные визы». Например, у девушки был литовский шенген, и ей не разрешили летать с ним. А через Питер было дешевле, тем более я люблю поезда. Маршруткой из Гродно в Минск, оттуда поездом до Санкт-Петербурга. Взяла купе. Было несколько часов прогулки по городу, раньше я там не была, было интересно. Санкт-Петербург даже мысленно ближе чем Москва.

Екатерина рассказывает, что прилетела из Санкт-Петербурга в Варшаву на самолете польской авиакомпании LOT. Стоимость перелета чуть больше 250 евро (до отмены рейсов между Беларусью и Польшей перелет до Варшавы стоил около 100 евро в обе стороны. — прим.). И цены на этот рейс изменились буквально на глазах. Ее подруга, купившая билет незадолго до Екатерины, заплатила всего 150 евро. Поезд из Минска в Санкт-Петербург стоил около 200 рублей.

— Раньше я ездила от Гродно до Варшавы 200 километров, а теперь мне нужно проехать 2 тысячи, — сетует Екатерина. — В рейсе были и другие белорусы, я видела паспорта людей.

Для пересечения границы хватило теста ПЦР и шенгенской визы. В России никто не проверял, были ли эти тесты. По словам Екатерины, даже в аэропорту Санкт-Петербурга почти никто не носит медицинские маски. Но их не пустили в польский самолет без маски. ПЦР проверяли в Варшаве в аэропорту, подруга Екатерины сделала тест на месте за 50 евро. Екатерина решила вернуться в Беларусь традиционно, сухопутным путем, с пересадкой в Белостоке.

— Из Варшавы в Белосток мы ехали поездом, а оттуда маршруткой до Гродно. По-прежнему они ездят почти каждый час, — рассказывает Екатерина. — С нами было еще 10 человек, маршрутка почти полная. Одна девушка попала, так сказать, в «список неблагонадежных граждан». Ее тщательно проверили, пересчитали все деньги, составили акт проверки. Гродненский таможенник вел себя очень строго, запугивал. Маршрутку даже отправили на «яму». Но все закончилось хорошо, только в результате мы прибыли в Гродно на час позже запланированного.

Екатерина говорит, что обратный путь обошелся ей примерно в 25 долларов — 30 злотых поезд из Варшавы в Белосток и 40 рублей маршруткой оттуда до Гродно.
s13.ru перевод
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