Штамм коронавируса "Дельта", который был впервые обнаружен в Индии, зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Вариант "Дельта" зарегистрировали 92 страны, - сказала она. - Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру". По мнению специалиста, это связано в том числе и с откатом людей от соблюдения социальных мер защиты в различных странах, пишет ТАСС.





"Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации", - сказала ван Керкхове.





По ее мнению, для того, чтобы взять под контроль распространение данного штамма, потребуется больше времени. "Некоторые вакцины менее эффективны против варианта "Дельта", однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность", - подчеркнула эксперт.





В будущем не исключены и другие мутации коронавируса, которые могут снизить эффективность вакцин, предупредила она.



