ВОЗ заявила, что индийский штамм коронавируса зарегистрировали в 92 странах
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру
Штамм коронавируса "Дельта", который был впервые обнаружен в Индии, зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
"Вариант "Дельта" зарегистрировали 92 страны, - сказала она. - Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру". По мнению специалиста, это связано в том числе и с откатом людей от соблюдения социальных мер защиты в различных странах, пишет ТАСС.
"Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации", - сказала ван Керкхове.
По ее мнению, для того, чтобы взять под контроль распространение данного штамма, потребуется больше времени. "Некоторые вакцины менее эффективны против варианта "Дельта", однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность", - подчеркнула эксперт.
В будущем не исключены и другие мутации коронавируса, которые могут снизить эффективность вакцин, предупредила она.
20:02 21/06/2021
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