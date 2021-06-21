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ВОЗ заявила, что индийский штамм коронавируса зарегистрировали в 92 странах

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру

 Штамм коронавируса "Дельта", который был впервые обнаружен в Индии, зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
"Вариант "Дельта" зарегистрировали 92 страны, - сказала она. - Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру". По мнению специалиста, это связано в том числе и с откатом людей от соблюдения социальных мер защиты в различных странах, пишет ТАСС.

"Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации", - сказала ван Керкхове.

По ее мнению, для того, чтобы взять под контроль распространение данного штамма, потребуется больше времени. "Некоторые вакцины менее эффективны против варианта "Дельта", однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность", - подчеркнула эксперт.

В будущем не исключены и другие мутации коронавируса, которые могут снизить эффективность вакцин, предупредила она.
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