Фото: twitter.com/Aksam)





Об этом сообщила турецкая газета Akşam.





Отмечается, что французские военные действовали в рамках антитеррористической операции "Бархан" и в этот момент в них врезался заминированный автомобиль. В результате подрыва машины ранено очень много военнослужащих. Их количество не уточняется.





По данным издания, на место происшествия направлено большое количество вертолетов для эвакуации раненых.





Мали - государство в Западной Африке. Северо-западная часть страны контролируется исламистами из связанной с "Аль-Каидой" группировками "Ансар-ад-Дин". В этом регионе было провозглашено непризнанное государство Азавад.



