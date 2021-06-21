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За минувшую неделю утонули 30 белорусов. Подробности от СК

В минувшую неделю следователи несколько десятков раз приезжали на места происшествий вблизи рек и озер. Какие случаи расследовались сообщили в Следственном комитете.

За минувшую неделю утонули 30 белорусов. Подробности от СК

Брестская область

Днем 20 июня из Припяти в Столинском районе извлечено бездыханное тело 52-летнего жителя Лунинца. Выяснилось, что 19 июня мужчина выпил спиртное, а после во время купания утонул.
В реке Правая Лесная Каменецкого района обнаружен труп мужчины. Установлено, что накануне родственники 74-летнего пенсионера заявили о его исчезновении.

Витебская область

Вечером 19 июня компания из трех парней и девушки отмечала день рождения на берегу искусственного водоема в Глубокском районе. Молодые люди распивали спиртное. Один из них, 24-летний парень, пошел купаться, нырнул и пропал из вида. Друзья пытались спасти тонущего товарища, однако извлекли его тело из воды без признаков жизни.
В этот же день, вечером 19 июня, пьяный 37-летний мужчина пришел купаться на озеро Яновичское в Витебском районе. Очевидцами того, как он тонул, стали дети, которые позвали на помощь взрослых. Спасти мужчину не удалось.

Гомельская область

В Березине, что в Светлогорске, 19 июня утонул 28-летний горожанин. В состоянии алкогольного опьянения мужчина зашел в реку вместе с собакой. Для отдыха на воде он выбрал не оборудованное для купания место.
В водоеме вблизи деревни Четверни в Жлобинском районе 19 июня утонул 32-летний житель Жлобина. Он приехал к водоему в компании знакомых, чтобы отдохнуть и искупаться, а также употребить спиртное. Во время купания стал нырять и в какой-то момент не вынырнул.

Гродненская область

18 июня утонул 48-летний житель Лидского района. Он плавал на озере в городе Березовке. Спасатели ОСВОД обратили внимание, что мужчина пропал из вида, и незамедлительно начали его поиски. Тело погибшего извлекли из воды на глубине около 3,5 м.

19 июня в Щаре Слонимского района обнаружен труп женщины. Ею оказалась 83-летняя жительница Слонима. 15 июня ее родственники сообщали в правоохранительные органы о ее исчезновении, так как женщина страдала провалами в памяти и могла заблудиться, когда гуляла одна.
20 июня утонул 42-летний житель Гродно. Предварительно установлено, что мужчина отдыхал на берегу Немана вместе с семьей и распивал спиртные напитки. Из-за жары он хотел искупаться, но сожительница была категорически против. Когда мужчина пропал из виду, его спутница сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Очевидцы рассказали, что видели, как мужчина плавал в реке, а когда хотел выйти из нее, не смог устоять на ногах из-за сильного течения и утонул. Отдыхающие и рыбаки пытались помочь, однако им это не удалось.
На этом трагедии в Гродно на Немане не закончились, вечером 20 июня утонули мужчина и женщина. Пара молодых людей отдыхала на берегу реки со своими знакомыми. После распития алкоголя мужчина предложил сожительнице научить ее плавать. Однако, зайдя в реку, не удержал равновесие и упал. Женщина упала следом из-за сильного течения. Тела погибших не обнаружены, их поисками занимаются сотрудники ОСВОД.


Минская область

19 июня в озере Полоневичи Дзержинского района обнаружено тело 28-летнего жителя Столбцов. Молодой человек отдыхал вместе со своим знакомым на берегу озера, а после употребления алкоголя решил искупаться. Развлечение закончилось трагедией — мужчина утонул.

Вечером 19 июня утонул 16-летний житель Минского района. Молодой человек вместе со своим младшим братом решил искупаться в Птичи недалеко от дома. В реке старший подросток утонул. О произошедшем рассказал его 12-летний брат.
20 июня 33-летний житель Минского района, отдыхая на берегу канала Вилейско-Минской водной системы, решил искупаться. Нырнул в воду, однако, поскольку был пьян, вынырнуть самостоятельно не смог. Его труп извлекли из воды спасатели.
Могилевская область

Утром 19 июня 57-летний могилевчанин употреблял с компанией спиртные напитки на берегу Днепра в деревне Буйничи. После все направились купаться. В какой-то момент мужчина нырнул под воду и не вынырнул. Сотрудники МЧС извлекли его тело из водоема.

20 июня на озере в Бобруйске утонул 66-летний житель. Как рассказали очевидцы, мужчина плыл, а потом резко стал тонуть. Его вытащили из воды, однако, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось. Установлено, что погибший страдал сердечным заболеванием.
14-летняя девочка пошла на реку Бася в Чаусах выкупать собаку. Спустя некоторое время родственники пошли искать ребенка. Около берега обнаружили привязанную собаку, однако девочки нигде не было. Сотрудники МЧС обследовали водоем и обнаружили ее тело.

20 июня в Шклове отец с 9-летним сыном пошли купаться на Днепр. Когда мальчик был в воде, его отец находился на берегу и отвлекся. Ребенок в это время стал тонуть. Позже его тело было обнаружено и извлечено из воды спасателями. Установлено, что отец мальчика был пьян.
minsknews.by
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