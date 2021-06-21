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40 дней подряд. Экс-милиционер Егор Емельянов не был отпущен с улицы Окрестина и задержан в третий раз

Он отказался от участия в подавлении акций протеста в Новополоцке в августе

40 дней подряд. Экс-милиционер Егор Емельянов не был отпущен с улицы Окрестина и задержан в третий раз
Сегодня в третий раз арестовали бывшего милиционера Егора Емельянова, отказавшегося от участия в подавлении акций протеста в Новополоцке в августе и уволившегося из милиции, сообщают правозащитники. Всего он проведет на сутках 40 дней.

В субботу Егора должны были освободить после 30-дневного ареста, но его снова задержали. Согласно протоколу, когда Емельянова доставили из СИЗО в Советский РОВД, он «оказал неподчинение, не захотел выходить из машины, хватался руки».

Судья Волк сегодня приговорил Емельянова к 10 суткам ареста.
НН
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