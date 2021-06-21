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Лидера Gods Tower отправляют на "химию" за якобы оскорбление чиновника

Лидера одной из самых успешных в Беларуси металл-групп "Gods Tower" Владислава Новожилова осудили на три года "химии" за якобы оскорбление председателя Гомельского облисполкома


Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в понедельник, 
музыканта обвинили в "оскорблении представителя власти" - председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.

Новожилову - 46 лет, у него двое детей.

Группа, ставшая позже Gods Tower, была образована в 1989 году, в 1992 получила нынешнее название. Музыканты исполняют англоязычный doom heavy metal с элементами фолка.

В 90-е годы выпустила два успешных альбома. Впоследствии коллектив распался. В мае 2010 года вокалист Lesley Knife объявил о воссоединении GODS TOWER.

19 сентября прошлого года Новожилов был задержан после уличного концерта на улице Ангарской в Минске, который давал Александр Помидоров. Лидер Gods Tower живет неподалеку и присутствовал на концерте в качестве зрителя. Обоим музыкантам позже дали по 8 суток ареста.
Источник: interfax.by
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