Лидера Gods Tower отправляют на "химию" за якобы оскорбление чиновника
Лидера одной из самых успешных в Беларуси металл-групп "Gods Tower" Владислава Новожилова осудили на три года "химии" за якобы оскорбление председателя Гомельского облисполкома
Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в понедельник,
музыканта обвинили в "оскорблении представителя власти" - председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.
Новожилову - 46 лет, у него двое детей.
Группа, ставшая позже Gods Tower, была образована в 1989 году, в 1992 получила нынешнее название. Музыканты исполняют англоязычный doom heavy metal с элементами фолка.
В 90-е годы выпустила два успешных альбома. Впоследствии коллектив распался. В мае 2010 года вокалист Lesley Knife объявил о воссоединении GODS TOWER.
19 сентября прошлого года Новожилов был задержан после уличного концерта на улице Ангарской в Минске, который давал Александр Помидоров. Лидер Gods Tower живет неподалеку и присутствовал на концерте в качестве зрителя. Обоим музыкантам позже дали по 8 суток ареста.
Источник: interfax.by
17:41 21/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение