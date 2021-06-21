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Минюст начал проверку Белорусской ассоциации журналистов: требуют предоставить тысячи документов и списки актива

Минюст приступил к мониторингу деятельности Белорусской ассоциации журналистов.

Минюст начал проверку Белорусской ассоциации журналистов: требуют предоставить тысячи документов и списки актива
Сообщение о проверке появилось на сайте независимой журналистской организации.
 
В письме, которое было отправлено в организацию в понедельник, говорится о предоставлении в Управление некоммерческих организаций тысяч документов за период с 1 января 2018 года по настоящее время.
 
Это тысячи документов.

Среди того, что предлагается предоставить в Минюст, — списки членов журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний выборных органов, все входящие и исходящие письма за это время, вся финансовая документация и многое другое.
 
Примечательно, что запрос Министерства юстиции датирован 9 июня, но был получен организацией только сегодня. И уже сегодня было предложено предоставить документы. Сейчас представитель Минюста сообщил, что документы БАЖ в ведомстве ждут до утра среды, 23 июня.
 
ОО «Белорусская ассоциация журналистов» подчеркивает, что все 25 лет организация строго придерживалась законодательства в своей ежедневной работе и делопроизводстве. 

Вместе с тем, предоставить огромный перечень запрашиваемых документов в течение двух дней просто нереально. Хотя бы потому, что часть документов до сих пор находится в Следственном комитете, так как их забрали после обыска в офисе организации 16 февраля.
 
В связи с этим ОО БАЖ сразу направило жалобу на имя министра юстиции с просьбой предоставить объединению разумные сроки для предоставления документов.
Источник: blizko.by
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