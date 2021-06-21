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Жуткая смерть: на Браславщине коровы затоптали пастуха

Утром 19 июня в милицию от медиков поступило сообщение, что на пастбище возле деревни Герчаны с множественными травмами был обнаружен труп 48-летнего мужчины.


Напарник погибшего рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю и по нему прошлись животные. После этого сельчанин встал, сделал несколько шагов и потерял сознание. Спасти его не удалось.

Следственно-оперативная группа установила, что травмы погибшему были нанесены ударами коровьих копыт.
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