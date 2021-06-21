Жуткая смерть: на Браславщине коровы затоптали пастуха
Утром 19 июня в милицию от медиков поступило сообщение, что на пастбище возле деревни Герчаны с множественными травмами был обнаружен труп 48-летнего мужчины.
Напарник погибшего рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю и по нему прошлись животные. После этого сельчанин встал, сделал несколько шагов и потерял сознание. Спасти его не удалось.
Следственно-оперативная группа установила, что травмы погибшему были нанесены ударами коровьих копыт.
14:23 21/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение