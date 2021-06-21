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Даже Сербия: ряд стран присоединился к авиабойкоту Беларуси

Страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.


«Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», — говорится в пресс-релизе за подписью официального представителя главы дипломатии ЕС Петер Стано.

В документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета», пишет tutby_official
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